Continuità nelle scelte per trovare la sua Lazio. Radu potrebbe far rifiatare Hysaj

Squadra che non convince non si cambia. Questo sembra essere il diktat di Sarri in questo periodo per cercare di dare una fisionomia completa alla Lazio. Si intravedono idee di gioco “sarriano” a momenti di empasse di una squadra che deve affinare ancora i meccanismi. Per questa ragione il tecnico non vuole cambiare la formazione se non per esigenze fisiche. In difesa infatti potrebbe godere di un turno di riposo Hysaj lasciando la corsia mancina a Stefan Radu che farebbe l’esordio in questa stagione. L’albanese le ha giocate tutte ed è uno degli intoccabili ma potrebbe fargli bene tirare il fiato anche in vista del derby di domenica. Questo è l’unico grande dubbio di formazione perchè i restanti dieci non dovrebbero cambiare. La retroguardia è completata da Lazzari a destra con la coppia Luiz Felipe-Acerbi a protezione di Pepe Reina. In mezzo al campo sono stati alternati Lucas Leiva e Cataldi in cabina di regia ma alla fine il mister non rinuncerà al brasiliano con Milinkovic e Luis Alberto ai suoi lati. Davanti scelte praticamente obbligate per quanto riguarda le ali con Felipe Anderson e Pedro visto l’infortunio di Zaccagni che rimarrà in infermeria per un paio di settimane. A guidare l’attacco contro la sua ex squadra ovviamente il Capitano Ciro Immobile.

