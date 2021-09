GdS | Verso Torino-Lazio, c’è l’idea Lukic: Linetty scalpita. I granata cambiano ancora tridente

Domani alle ore 18.30 ci sarà il fischio d’inizio di Torino-Lazio, gara valida per la 5′ giornata di Serie A Tim. Il tecnico granata, alle prese negli ultimi giorni con dei giocatori da valutare, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, domani potrebbe schierare il quarto attacco diverso in cinque partite. Oltre alla scelta forzata di rinunciare a Praet (infortunato), l’allenatore ha in mente l’idea Lukic mentre Linetty scalpita. Brekalo e Sanabria sono ok e nel frattempo, Pjaca è sulla via del recupero (oggi si riaggregherà ai compagni, dopo aver svolto ieri lavoro differenziato).

