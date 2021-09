Lazio, si ferma Zaccagni: il comunicato ufficiale

Si ferma Mattia Zaccagni. Il nuovo acquisto biancoceleste ieri ha lavorato in palestra perché affaticato, ma dagli esami è emerso che la situazione è più seria del previsto. La società ha diramato un comunicato ufficiale sulle sue condizioni: “Lo Staff Medico comunica che il calciatore Mattia Zaccagni durante l’incontro di calcio Lazio-Cagliari ha riportato un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. È stato da subito sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nei prossimi giorni verrà effettuato monitoraggio clinico e strumentale per quantificare la ripresa dell’attività”. Zaccagni, quindi, non sarà della partita domani contro il Torino e salterà anche il derby di domenica.

