PRIMAVERA TIM CUP | L’avversario della Lazio nei sedicesimi di finale della competizione

Ci siamo, la Primavera Tim Vision Cup sta per entrare nel vivo. Dopo la vittoria della Lazio Primavera nella giornata di oggi contro la Reggina, è arrivato anche il triplice fischio al Centro Sportivo Heffort Sport Village di Parabita che ha decretato quale sarà la prossima avversaria dei biancocelesti nei sedicesimi di finale della competizione. Ad affrontare la Lazio sarà il Lecce, che si è imposto per 2-1 sugli avversari della Salernitana nel match delle 15.00. I padroni di casa allenati da Vito Grieco hanno aperto subito le marcature con Back al minuto 10 per poi ripetersi circa dieci minuti più tardi grazie alla rete di Torok. Gli ospiti del tecnico Gianluca Procopio hanno accorciato al 26′ con la rete di Tumminelli ma non sono riusciti a trovare la rete del pareggio. Nella ripresa Motoc della Salernitana ha rimediato anche un cartellino rosso.

