Serie A, primi tre punti per la Juventus. Pari tra Salernitana e Verona

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Terminano le prime due sfide delle 18:30 valide per questa 5ª giornata di Serie A. Spezia-Juventus si conclude con il risultato di 2-3, con la squadra di Allegri che trova i primi 3 punti in campionato seppur da situazione di svantaggio. A siglare il vantaggio bianconero è stato Kean, poi la doppia risposta dello Spezia prima con Gyasi poi con Antiste. A regalare la rimonta per il club torinese ci hanno pensato Chiesa e De Ligt, grazie ai quali la Juventus trova la prima vittoria stagionale. Termina invece 2-2 l’incontro tra Salernitana e Verona. Dopo il doppio vantaggio firmato Kalinic per gli uomini di Tudor, la squadra campana agguanta il pari prima con Gondo poi con Coulibaly.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: