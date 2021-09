TMW | I dati del mercato estivo della Lazio: 7,22 milioni di euro per sei acquisti. Ecco le cifre

Tramite l’approvazione del progetto di bilancio, è emerso che durante il mercato estivo, dopo il 30 giugno 2021, sono stati effettuati sei acquisti a titolo definitivo per la cifra totale di 7,22 milioni di euro, con premi di 0,97 milioni di euro. Nello specifico, è stato acquistato a titolo temporaneo un calciatore per 0,2 milioni di euro, con obbligo di riscatto a 7 milioni e sono stati ceduti due calciatori a titolo definitivo per un massimo di premi di 2 milioni di euro con un risparmio di retribuzioni di 3,58 milioni di euro; sono stati, inoltre, ceduti due calciatori a titolo temporaneo per un ricavo di 5,4 milioni di euro con un risparmio sulle retribuzioni di 4,66 milioni, con l’obbligo di trasformare la cessione in definitiva per 27,8 milioni, con premio di 1 milione di euro. Infine, sono stati ceduti altri due giocatori a titolo temporaneo con diritto di riscatto a 8,5 milioni, risparmiando così sulle retribuzioni 2,05 milioni, e a titolo temporaneo le prestazioni sportive di altri cinque calciatori, andando a risparmiare 1,12 milioni di euro di retribuzione. Tutte le cifre sono con IVA esclusa.

