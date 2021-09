5° SERIE A | LIVE TORINO-LAZIO 0-0

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

PARTITI! L’arbitro Abisso, dopo aver osservato un minuto di silenzio per ricordare Romano Fogli, da il fischio d’inizio allo Stadio Olimpico Grande Torino, è iniziata Torino-Lazio! Primo pallone giocato dai padroni di casa.

5° – Le due squadre si studiano, tanto possesso palla, con entrambe che stanno prendendo le misure.

9° – Tentativo di corss da parte di Singo, il traversone viene chiuso da Acerbi che concede al Torino il primo calcio d’angolo della partita.

10° – Errore della retroguardia granata, Ciro Immobile recupera palla e tenta la conclusione dalla lunga distanza, con Vanja Milinkovic fuori dai pali: pallone che termina, non di tanto, in rimessa dal fondo.

14° – Ripartenza Lazio con Felipe Anderson: il brasiliano salta a metà campo un calciatore granata, entra in area di rigore, ma il suo cross rasoterra non trova né Immobile né Raul Moro e la difesa del Torino chiude.

17° – Primo cartellino giallo per il Torino! Akpa Akpro riparte, ma viene contrastato, in ritardo, da Mandragora: l’arbitro Abisso fischia calcio di punizione e ammonisce il centrocampista granata.

21° – Ciro Immobile prova la conclusione da fuori area, il portiere granata blocca senza problemi.

26° – Singo tenta di entrare in area di rigore dalla destra, ma Hysaj copre bene e conquista il rinvio dal fondo.

29° – Problemi alla caviglia per Bremer: il difensore del Torino è a terra, in campo anche lo staff medico granata.

31° – Secondo giallo in casa Torino! Ola Aina si lascia sfilare palla da Felipe Anderson: l’esterno del Toro lo atterra per interrompere la ripartenza e l’arbitro lo ammonisce.

37° – Ancora un’ammonizione per il Torino! Brekalo, nel tentativo di anticipare Marusic, tiene la gamba tesa e, nonostante colpisce il pallone, per l’arbitro fischia fallo per gioco pericoloso e mostra il cartellino giallo al giocatore granata

39° – Torino pericoloso con Sanabria: il tiro dell’argentino termina fuori, lontano dalla porta difesa da Reina.

42° – Torino vicino al gol del vantaggio! Aina, dalla sinistra, crossa in area di rigore e trova Sanabria: l’attaccante del Toro colpisce di testa, ma Reina compie un grande intervento e manda la palla prima sulla traversa e poi in calcio d’angolo.

45° – L’arbitro Abisso concede due minuti di recupero.

46° – CARTELINO GIALLO LAZIO! La prima ammonizione in casa biancoceleste è per Adam Marusic, con il montenegrino che interviene in ritardo e stempe Ola Aina.

FINE PRIMO TEMPO! Dopo i due minuti di recupero concessi, termina 0-0 la prima frazione tra Torino e Lazio. Poche occasioni sia da una parte che dall’altra, l’unica pericolosa quella del Torino con Sanabria. Ritmi alti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: