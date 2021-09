GdS | Torino-Lazio, duello in famiglia: Vanja contro Sergej ma per i Milinkovic sarà una festa

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

I due fratelli serbi sono legatissimi. E tra loro parlano più di Nba che di calcio.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, oggi il confronto fra Vanja (24 anni) e Sergej Milinkovic (26 anni). Sono cresciuti assieme, hanno iniziato in contemporanea la carriera nel Vojvodina e sono sempre rimasti il primo tifoso l’uno dell’altro, anche quando le strade si sono separate: Sergej è andato a giocare in Belgio, Vanja in Polonia. È stata l’Italia a riavvicinarli: nel 2017 il portiere viene acquistato dal Toro e, due anni prima, Sergej era sbarcato alla Lazio.

Hanno ereditato dalla madre la passione per il basket, ma hanno deciso di seguire la stessa carriera del padre Nikola, anche lui calciatore. Ma il basket è rimasto il loro hobby comune. Sergej va spesso a trovare Vanja a Torino: lo fece già nella stagione 2017- 18, particolare che alimentò le voci di un suo possibile passaggio alla Juve. A portarlo nel capoluogo piemontese era, invece, unicamente il desiderio di passare del tempo con il fratello, a stargli il più possibile accanto in quella fase delicata della carriera. Oggi Vanja indossa di nuovo il granata e lo sta facendo da protagonista, visto che la società e il tecnico Juric hanno deciso di puntare su di lui; anche per Sergej è un anno speciale perchè è diventato il vice-capitano: Sarri lo ha messo al centro del progetto.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: