Lotito: "Akpa Akpro 12 milioni? Ancora non è stato pagato nulla…"

Il costo del cartellino di Akpa Akpro diventa un caso. Dai 99.337 mila euro messi a bilancio a settembre 2020 per l’acquisto dalla Salernitana ai 12.705 milioni apparsi martedì notte nell’ultimo esercizio chiuso il 30 giugno 2021. In realtà Lotito spiega l’arcano: “Non è stato pagato ancora nulla, si tratta di premi legati al raggiungimento di determinati obiettivi, che natureranno eventualmente in 5 anni”. Tradotto: se Akpa Akpro dovesse essere ceduto nel prossimo mercato, non arriverebbe nulla a Salerno. In ogni caso, la Lazio crede al suo talento e il presidente è certo che presto si vedrà in campo. Il Messaggero.

