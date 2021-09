Metro | Biancocelesti a Torino. Immobile è pronto

La Lazio si lecca le ferite dopo il pari con il Cagliari e si prepara alla quinta giornata di Serie A contro il Torino.

Come riportato da Metro Roma, i biancocelesti cercano i tre punti nella trasferta di Torino. I precedenti di Sarri sono buoni: ha perso solo una volta allo Stadio dei granata. Dall’infermeria arrivano notizie su Zaccagni, che è out per un trauma distrattivo a carico del muscolo ileo-psoas della coscia sinistra. Per quanto riguarda la formazione, non ci sono molte variazioni: Cataldi, alternato a Leiva nella rifinitura , spera nella maglia in cabina di regia. Nel mentre, Jessica Melena sui social si è scagliata contro gli haters che insultano il marito, definendoli semplicemente “piccoli uomini“.

