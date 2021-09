MOVIOLA | Rigore su Muriqi netto, Abisso gestisce bene un match senza troppo agonismo

Le poche occasioni da moviola in Torino-Lazio, partita che si è giocata questa sera allo Stadio Olimpico Grande Torino rispecchiano una partita blanda da parte dei biancocelesti, con i granata che hanno creato molto di più nel corso di tutta la partita. In mezzo al campo c’è stata poca “cattiveria” e le opportunità dentro l’area di rigore hanno latitato. L’arbitro Rosario Abisso amministra senza problemi, estraendo i cartellini in modo giusto.

Giusto, ad esempio, il giallo a Mandragora al 17′ quando insegue Akpa Akpro e lo colpisce sulla caviglia in scivolata. Vero che prende anche il pallone, ma il tocco sul centrocampista biancoceleste c’è e si trattava inoltre di un’azione pericolosa.

A metà secondo tempo, intervento pericoloso di Luiz Felipe in scivolata, ma l’arbitro estrae solo il giallo. Il brasiliano rischia grosso, ma alla fine la decisione è corretta. La prima vera occasione da moviola arriva solo al 90°, quando Vedat Muriqi anticipa Djidji e subisce fallo in area di rigore: il difensore granata lo colpisce infatti sul fianco con il piede. Nessuna protesta da parte dei torinesi, Abisso è lì vicino e non ha dubbi, mentre il VAR non deve neanche intervenire.

