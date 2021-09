Problemi per Dazn, la nota ufficiale: “Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo” – FOTO

Per l’inizio di Torino–Lazio e Sampdoria-Napoli, gli utenti hanno avuto enorme difficoltà ad utilizzare Dazn. L’emittente si è scusata via social, scrivendo: “Abbiamo riscontrato un problema sull’app. Ci siamo attivati per risolverlo e ci scusiamo con tutti voi per quanto accaduto. Tutti gli utenti impattati saranno ricontattati per ricevere un indennizzo“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAZN Italia (@dazn_it)

