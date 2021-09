SOCIAL | Zaccagni segue la sua Lazio da casa e riprende il gol di Immobile – FOTO

Un altro pareggio per la Lazio che con il Torino fa solo 1-1. A rispondere al vantaggio di Pjaca ci ha pensato Immobile dal dischetto al 92esimo. Un risultato che sta stretto a tutti, giocatori tifosi e staff tecnico visiti i recenti e frequenti passi falsi dei biancocelesti. non ha preso parte alla sfida odierna Mattia Zaccagni, nuovo esterno della Lazio che nello scorso incontro contro il Cagliari ha subito un inforno muscolare. Per lui è previsto il rientro direttamente dopo la sosta di ottobre. Il giocatore però, noisette di seguire e sostenere la sua squadra, lo testimonia un video postato sul proprio profilo Instagram ufficiale in cui ridere il rigore battuto da Immobile.

Questa l’immagine postata da Zaccagni:

