Torino-Lazio, le probabili formazioni

Oggi alle ore 18:30 la Lazio affronterà la squadra di Juric allo Stadio Olimpico di Torino. In vista del derby della Capitale, probabile riposo per Hysaj, sostituito da Radu che farebbe l’esordio in questa stagione. Di seguito le probabili formazioni.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Brekalo, Pobega; Sanabria.

All. Juric

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Leiva, Milinkovic, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Immobile

All. Martusciello

