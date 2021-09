Torino-Lazio, Muriqi nel post partita: “Sono qua per dare tutto. Non possiamo accontentarci di un punto”

Nel post partita di Torino–Lazio, Muriqi è intervenuto su Lazio Style Channel: “È una squadra molto aggressiva e lo sapevamo. Abbiamo preso il rigore all’ultimo e abbiamo meritato il punto. Un punto è meglio di nulla, ma adesso testa al derby. Giochiamo ogni tre giorni e c’è un po’ di stanchezza. Tutta la squadra sta cercando di lavorare bene e proviamo ad aiutarci. Bisogna essere concentrati per il derby. Come squadra non vogliamo giocare con le palle alte, ma sto cercando di aiutare anche se entro 5-10 minuti. Sono qua per dare tutto. La Lazio è una squadra che non può accontentarsi di un solo punto, ma meglio di nulla. Siamo contenti anche del punto prima del derby. In questi tre giorni dobbiamo lavorare di più per portare il derby a casa”.

