24 settembre 1958, 63 anni fa la Lazio batteva la Fiorentina e conquistava la prima Coppa Italia della sua storiaStor

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Oggi, 24 settembre, è una data importante nella storia della Lazio. Esattamente sessantatré anni fa, il 24 settembre del 1958, la squadra biancoceleste, allo Stadio Olimpico di Roma, batteva per 1-0 la Fiorentina in finale e conquistava la prima Coppa Italia della sua storia. A decidere il match fu un gol, al minuto numero 30 del primo tempo, di Maurilio Prini. La Coppa Italia conquistata dalla Lazio nel ’58 è la prima di sette Coppe Nazionali conquistate, fino ad oggi, dal club biancoceleste. Le altre sei sono datate: 1997-1998 (3-2 contro il Milan tra andata e ritorno), 1999-2000 (2-1 contro l’Inter tra andata e ritorno), 2003-2004 (4-2 contro la Juventus tra andata e ritorno), 2008-2009 (6-5 ai calci di rigore, dopo l’1-1 in 120 minuti, contro la Sampdoria), 2012-2013 (1-0 nello storico derby contro la Roma) ed infine nel 2018-2019 (2-0 contro l’Atalanta).

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: