Antonio Filippini sul derby: “Grande vantaggio per la Lazio l’assenza di Pellegrini”

Antonio Filippini, ex giocatore biancoceleste e attuale allenatore, è intervenuto in collegamento a “Quelli della libertà” in onda su Radiosei. Ecco le sue parole in vista del derby: “Per la Lazio sarà un grande vantaggio l’assenza di Pellegrini. E’ uno che fa la differenza dal punto di vista tecnico e morale, i biancocelesti devono approfittarne. La Lazio ha preso Sarri per fare il 4-3-3, serve tempo per far sì che i giocatori si adattino. L’occupazione degli spazi rispetto ad Inzaghi è totalmente diverso. Sarri ha già dimostrato di essere in grado di cambiare in corso. L’ha fatto anche in passato con altri club, ma ora sono i giocatori che devono fare la differenza, mettersi al servizio ed eliminare le proprie convinzioni del passato”.

