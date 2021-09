ESCLUSIVA| L’attore e tifoso della Roma Maurizio Mattioli: “Non faccio pronostici, ma stiamo acquisendo una buona personalità. La Lazio mi sta più simpatica di altre squadre”

Domenica sera andrà in scena il derby romano d’andata, il primo che vedrà i tifosi sedersi sugli spalti dopo i due della scorsa stagione che sono stati giocati a porte chiuse. Lazio e Roma arrivano alla partita con due situazioni completamente nuove, due allenatori con esperienza e trofei alle spalle che si rincontreranno per la prima volta dopo la stagione 2018-2019 in Premier League: Sarri e Mourinho. La febbre da derby è infatti salita già questa estate, dopo l’annuncio del nuovo allenatore della Lazio e la conseguente contrapposizione con Mourinho, con un piazza come quella romana che trova al suo interno due grandi allenatori, un fattore che renderà sicuramente il derby ancora più intrigante. Per parlare del suo approccio al derby romano ed al modo in cui lo vive è intervenuto in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it l’attore comico e noto tifoso della Roma Maurizio Mattioli.

“Pronostico? I pronostici non li faccio con nessuna squadra, Inter, Milan, Juventus, ma con la Lazio in particolare. Ho però delle certezze: la Roma sta acquistando una personalità fortissima simile a quella del suo allenatore, il migliore al mondo, Mourinho. Non ha una rosa di qualità, poco da dire, la Roma non ce l’ha. Però sta lì, nelle posizioni alte. C’è qualcosa di forte in questa squadra secondo me, gli insegnamenti di Mourinho si fanno sentire. Sulla Lazio? Non posso dire molto, però mi sta simpatica, sicuramente di più rispetto a Juventus o Milan, per dire. Della Lazio mi piaceva molto Caicedo: lui era un gran giocatore a mio avviso, molto freddo sotto porta fino all’ultimo secondo. Lo ha dimostrato con il numero elevato di gol che ha fatto nei minuti finali. Ho però notato che ancora non gioca con il Genoa, mi dispiace perché è veramente forte, acquisto azzeccato per sostituire Shomurodov, venuto alla Roma. Come vivo il derby? Da ragazzo sicuramente in modo più forte, con gli amici ci prendevamo in giro e scherzavamo, era normale. Ma ora sono più pacato, per quanto è comunque una partita sempre importante”.

