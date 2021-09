Fiorentina Women, l’allenatrice Patrizia Panico: “Contro la Lazio un match insidioso”

Domenica alle 12.30 Lazio Women e Fiorentina Women si affronteranno nella quarta giornata di campionato. Come le ragazze biancocelesti, anche la Fiorentina ha collezionato tre sconfitte su tre. Così si è espressa l’allenatrice Patrizia Panico: “E’ stato un inizio difficile. Abbiamo analizzato ogni gara e lavorato molto intensamente in questi giorni. Sappiamo dove migliorare e dove crescere. La dirigenza è con noi in maniera quotidiana, vede il nostro lavoro e il nostro impegno. E’ consapevole di quello che stiamo facendo e degli obiettivi che abbiamo a lungo periodo. Contro la Lazio sarà un match insidioso. Siamo pronte a vendere l’anima per raggiungere la vittoria, mi aspetto una partita combattuta e nessuno mollerà un centimetro. La squadra deve lottare su ogni pallone, ci vuole fiducia ed entusiasmo. Devono credere nei loro mezzi e nelle loro potenzialità, i risultati verranno da sé“.

