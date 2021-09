SOCIAL | Lazio Women, Coach Morace pronta per la Fiorentina: “Umiltà e concentrazione per dare sempre il massimo”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo le tre sconfitte nelle prime tre gare di Serie A Femminile, la Lazio Women è pronta ripartire: domenica alle 12.30 incontrerà al Fersini la Fiorentina. Sul proprio profilo Instagram, coach Carolina Morace ha scritto: “Domenica alle ore 12.30 Lazio – Fiorentina al Fersini. Purtroppo per noi e per i nostri tifosi la partita sarà ancora a porte chiuse. La Fiorentina è una realtà ben consolidata nel calcio femminile ma, come noi, hanno avuto una partenza difficile. Umiltà e concentrazione per dare sempre il massimo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: