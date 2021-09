Bologna, Mihajlović: “Empoli buona squadra. Ho visto la partita con la Lazio, i biancocelesti hanno vinto per fortuna”

Come di consueto, alla vigilia della partita di campionato, gli allenatori parlano in conferenza stampa per presentare il match della propria squadra. Poco fa, durante la conferenza stampa di presentazione della partita tra Empoli e Bologna, è intervenuto il mister dei rossoblù Siniša Mihajlović. Nel parlare degli avversari, l’ex Lazio, ha parlato anche della prima gara di campionato della squadra di Andreazzoli, persa per 1-3 in casa contro i biancocelesti di Maurizio Sarri. Queste le dichiarazioni di Mihajlović: “Sono una buona squadra. Non hanno nomi eclatanti, ma hanno un’organizzazione di gioco meravigliosa. Se andiamo là pensando che la vinciamo perché siamo più forti, la perdiamo e anche di brutto. Andreazzoli fa sempre giocare bene le squadre. Loro sono motivati…Ho visto anche la partita con la Lazio che però ha vinto per fortuna. Hanno sempre fatto bene, sarà una partita tosta”.

