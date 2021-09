Cagliari, Mazzarri torna sulla sfida contro la Lazio: “Contro di loro abbiamo dato tutto, siamo stati bravi in fase difensiva”

Il Cagliari, dopo l’arrivo di Walter Mazzarri, è partito subito con una buona prestazione in casa della Lazio, tornando in Sardegna con un punto. Nel turno infrasettimanale invece è arrivata la seconda sconfitta stagionale tra le mura amiche, con lo 0-2 contro l’Empoli. Domani, per l’allenatore dei rossoblù, la sfida in casa del Napoli capolista sarà una gara speciale, dopo i tanti anni passati sulla panchina azzurra. Quest’oggi, in conferenza stampa, tra i vari argomenti trattati, si è tornati anche sul 2-2 dell’Olimpico contro la Lazio di Sarri. Queste le parole di Mazzarri: “La mia vera curiosità, è vedere le gambe dei ragazzi alla terza partita in una settimana. Vorrei capire chi avrà la brillantezza nelle gambe come contro la Lazio: in quella partita hanno dato tutto, e si è pagato con l’Empoli. L’unica vera incognita è la tenuta fisica, ma per me il Napoli ha fatto meglio rispetto alla Lazio. Voglio specificare un concetto: nella fase difensiva contro la Lazio siamo stati bravi, non ci siamo adattati a loro ma il contrario. Ogni squadra deve fare il possibile per far giocare male l’avversario, ma se non dai loro coraggio allora sei bravo e riesci a gestire meglio la gara”.

