Chapecoense, arrestata la responsabile dell’incidente aereo: la donna era ricercata da 5 anni

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Secondo quanto riportato da Corriere.it, è stata arrestata la responsabile della sicurezza che ha causato il disastro aereo che ha visto coinvolta la squadra del Chapecoense . La donna era specializzata nòllasicurezza, (precisamente nell’amministrazione degli aeroporti e dei servizi ausiliari della navigazione aerea boliviana), ed all’epoca non avrebbe fatto rispettare i requisiti di procedura minimi per l’approvazione del piano di volo dell’aereo. Secondo il programma presentato infatti, l’autonomia di volo non era adatta al viaggio. Dopo la tragedia, celia castello Monastero era ricercata come latitante in Bolivia dove è stata intercettata e dope verrà estradata dopo l’espletamento delle procedure legali. Nel frattempo resterà in detenzione presso il carcere di Corumbrà, per scontar le sue azioni che hanno portato alla morte di 71 delle 77 persone presenti su quel volo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: