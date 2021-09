Empoli, Andreazzoli in conferenza: “Contro la Lazio abbiamo fatto meglio di loro e dovevamo vincere”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Da pochi minuti, con il fischio d’inizio di Spezia-Milan, si è aperta la sesta giornata di Serie A. Domani pomeriggio, alle ore 15:00, tra le tre gare in programma, c’è anche Empoli-Bologna. In vista del match al Castellani, il mister dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, è intervenuto pochi minuti fa in conferenza stampa, per presentare la sfida contro i rossoblù. Tra le varie domande che gli sono state fatte, una faceva riferimento alle sconfitte casalinghe arrivate fino ad ora, tre su tre, ovvero contro Lazio, Venezia e Sampdoria. Queste le sue parole su cosa è mancato rispetto al successo di mercoledì in casa del Cagliari: “Contro la Lazio abbiamo fatto meglio di loro e dovevamo vincere. Contro il Venezia siamo andati sotto e abbiamo subito una situazione sotto l’aspetto delle sicurezze. Contro la Sampdoria abbiamo fatto meglio per mezzora, ma di nuovo il risultato è andato in sfavore e abbiamo perso certezze. La componente di cui non possiamo fare a meno è il gioco: quando hai consapevolezza tutto è più facile, ma in quelle due situazioni siamo andati sui nervi, senza un’idea da perseguire e la fluidità giusta”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: