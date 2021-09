EUROAVVERSARIE | Pareggio in trasferta per la Lokomotiv Mosca. Domani tocca a Marsiglia e Galatasaray

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

SABATO 25 SETTEMBRE 2021

Altro weekend, altra giornata di campionato. Si è da poco concluso il primo match del sabato della Premier League russa con protagonista la Lokomotiv Mosca, una delle tre euroavversarie della Lazio nel Gruppo E di Europa League. In casa del Khimki terzultimo in classifica, la Lokomotiv non è andata oltre lo 0-0. Rimasto in dieci uomini dal 53° del secondo tempo a causa dell’espulsione di Guilherme Marinato, il club russo conquista un punto che lo porta a quota 17 punti, al secondo posto e momentaneamente a -3 dallo Zenit capolista, che sarà impegnato alle 15:30.

Nella giornata di domani invece saranno impegnate le altre due euroavversarie dei biancocelesti: alle 18:00, in contemporanea con il derby tra Lazio e Roma, il Galatasaray ospiterà il Goztepe, cercando di tornare ai tre punti visto che viene da due sconfitte consecutive in campionato. Alle 20:45 invece sarà il turno del Marsiglia: anche la squadra francese giocherà la propria gara di campionato in casa. Avversario il Lens, distante solamente due punti proprio dalla squadra di Sampaoli seconda in classifica.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: