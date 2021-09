FORMELLO – Nessun dubbio per Sarri in vista del derby: tornano Lazzari, Milinkovic e Pedro

Non serve la retorica per descrivere l’importanza del derby a Roma. Sarri vuole trovare la giusta rotta ed è consapevole che la stracittadina può essere il viatico ideale. Niente pretattica o dubbi di formazione, il tecnico dà fiducia agli uomini su cui sta puntando in questo inizio di stagione.

Fra i pali quindi Pepe Reina con Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa, sulle corsie esterne torna a destra Lazzari dopo la staffetta con Marusic con Hysaj sulla corsia mancina. Il leit motiv è sempre lo stesso: difendere aggredendo l’avversario per questo l’ex Spal è preferito al montenegrino.

In mezzo al campo hanno goduto di un turno di riposo Milinkovic e Lucas Leiva che si riprendono la maglia da titolare con il reparto completato dal solito Luis Alberto a cui viene chiesto di mettere il suo estro a disposizione dei compagni.

Davanti scelte scontate con Pedro a destra, Immobile al centro e Felipe Anderson a sinistra. Durante la rifinitura le richieste sono sempre le solite: squadra corta e aggressiva, il tutto sotto l’occhio del Presidente Lotito e del DS Igli Tare.

Da tempo non si vedeva il patron a bordo campo assistere ad un allenamento, a seguire la cena dove parlerà con la squadra. Assente dal terreno di gioco l’infortunato Mattia Zaccagni mentre sul campo adiacente hanno svolto un lavoro personalizzato i fuori rosa Kamenovic, Andre Anderson e Jony.

