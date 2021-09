6° SERIE A | La Juventus supera la Samp per 3-2 nel lunch match, attesa per le partite delle 15 e per il derby di Roma

La domenica di questa giornata di Serie A è iniziata con Juventus-Sampdoria delle 12.30, terminata 3-2 per i bianconeri, grazie ai gol di Dybala (uscito poi per infortunio), Bonucci su rigore e Locatelli; per la Samp sono andati in rete Yoshida e Candreva.

A seguire, alle 15, Empoli-Bologna, Sassuolo-Salernitana e Udinese-Fiorentina; alle 18 il derby Lazio-Roma; infine, alle 20.45, Napoli-Cagliari.

