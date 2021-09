CdS | In 30.000 all’Olimpico: spettacolo e solidarietà fanno da contorno al derby

Sarà un derby in stile Super Bowl, con eventi all’americana prima del fischio d’inizio del match e attività collaterali che consentiranno alla Lazio di posizionarsi ancora una volta in prima linea per il sociale. Per festeggiare il ritorno dei tifosi sugli spalti in una stracittadina (attesi 30.000 spettatori), lo spettacolo all’Olimpico comincerà in anticipo rispetto al solito, con l’esibizione pre-tour mondiale dei Dire Straits Legacy, il gruppo che ha raccolto l’eredità della storica band britannica. Lo show partirà alle 16 e durerà circa mezz’ora. Per questo i camcelli saranno aperti alle 15:30. I DSL concluderanno la loro giornata romana suonando poi un altro pezzo a 5 minuti dal fischio d’inizio. Si tratta dell’inserimento di “motivi di interesse allo spettacolo del calcio sullo stile degli eventi negli Stati Uniti” di cui aveva parlato Anna Nastri, manager biancoceleste dell’area business, nella conferenza stampa che aveva annunciato l’altro grande progetto che riguarderà il derby di oggi (e non solo), quello solidale. Un’iniziativa lodevole che ha l’obiettivo di aiutare i bisognosi. Per questo la Lazio ha unito le forze con la Compassion Italia Onlus, stringendo un accordo che varrà per tutte le partite della Serie A 2021-22. A partire da oggi, in ciascuna di queste sarà possibile donare cibi non deperibili che poi verranno distribuiti alle persone in difficoltà. Per farlo basterà recarsi in uno dei quattro punti di raccolta allestiti all’esterno dell’impianto (Viale Gladiatori altezza Ostello, Piazzale Lgt Maresciallo Diaz, spazio Viale Paolo Boselli, Piazza Lauro De Bosis). E anche in questa partita, insieme all’aquila Olympia e il falconiere Bernabé, sul campo entrerà una bambina vittima di violenza della casa di accoglienza di Suor Paola, la So.Spe. Sarà un modo per regalarle una giornata di spensieratezza, rendendo anche lei tra i protagonisti di un derby all’americana. Corriere dello Sport.

