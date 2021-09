Lazio-Roma, dopo 19 mesi dall’ultima, ecco la coreografia della Curva Nord | FOTO

L’ultima volta è stata a febbraio 2020, e ancora non sapevamo che sarebbe successo tutto questo. Stadi chiusi, la nostra vita limitata, e la gente lontana dal calcio. Oggi, 26 settembre si torna a respirare uno stadio come si deve e in occasione del derby della capitale, la Curva Nord ha timbrato presente

