Lazio-Roma, Felipe Anderson: “Partita speciale, la ricorderò più degli altri derby. Felice di aver segnato”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine del derby vinto dalla Lazio per 3-2 Felipe Anderson è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Siamo arrivati ad una partita in cui erano importanti i 3 punti, ma volevamo fare anche il nostro gioco, comandando la partita e metterli dietro. Siamo riusciti a farlo e sono felice di aver segnato, dobbiamo continuare così, ma questo derby per me è stato speciale. Sarri lo stimavo già come allenatore, quando ho visto che era qui e potevo tornare, non i ho pensato un momento. Sentire ciò che dice su di me è una motivazione molto grande, sentire che pensa queste cose è molto importante, per darmi fiducia. Ora lavorare per ripagare la sua fiducia e dare il meglio di me. E’ bello stare 90 minuti, segnare, fare assist. Quando si compiono questi obiettivi è bello, sopratutto in una partita speciale. Ricorderò questo derby più di tutti gli altri. Gol? Ho visto l’inserimento di Immobile che ha creato un buco, così Sergej che è bravo di testa si è buttato dentro. E’ stato molto coraggioso, il portiere arrivava forte, è stato merito di Sergej, ha fatto una grandissima giocata, il 90% del gol è suo”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: