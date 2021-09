Lazio-Roma, Mourinho nel post partita: “L’arbitro ha sbagliato sul secondo gol della Lazio. Abbiamo dominato, mai stati in difficoltà”

Il tecnico della Roma José Mourinho è intervenuto nel post-partita ai microfoni di DAZN per commentare il suo primo derby romano. Ecco le sue parole: “Il calcio italiano è migliorato tanto, c’è più voglia di vincere. E’ stata una partita fantastica, ma purtroppo l’arbitro e il var hanno sbagliato sull’occasione del primo rigore di Zaniolo, che poi ha portato al secondo gol della Lazio. C’era anche il secondo giallo a Lucas Leiva, giocare contro 10 ci avrebbe aiutato. Siamo stati più bravi in campo, abbiamo sbagliato a concedere 3 gol, ma 2 vengono da contropiede. Abbiamo dominato, ci abbiamo messo tutto e li abbiamo messi in difficoltà. Non sono preoccupato per gli errori difensivi, sarei preoccupato se la Lazio ci avesse dominato dal 1 all’ultimo minuto. Abbiamo lasciato troppo spazio a Milinkovic sul primo gol. Zaniolo fisicamente ha distrutto gli avversari. Non siamo mai stati in difficoltà”

