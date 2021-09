Lazio-Roma, Reina: “Avevo detto a Pedro che avrebbe stata la sua partita ed avrebbe segnato. La squadra si sta impegnando per assimilare le idee di Sarri”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Al termine del derby vinto per 3-2 dalla Lazio Pepe Reina è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Queste le sue parole: “Atteggiamento giusto e squadra corta, siamo andati in un doppio vantaggio. Poi bravura loro, fisicità e qualche disattenzione hanno accorciato. Nella ripresa abbiamo ripreso la partita in mano e poi alla fine il sapore in bocca è quello positivo. Parata migliore? Su calcio d’angolo sono stato bravo a deviarla sul palo, perché era in posizione ravvicinata. In un derby non è mai nulla scontato, serve un’altra adrenalina, tanti fattori che ti rendono felici di essere un calciatore. Manca qualche punto, a Milano una squadra tosta, mentre a Torino è sempre difficile andare via con bottino pieno. Bisogna avere la pazienza giusta perché siamo in un periodo di crescita e di adattamenti. Pedro? Lo diceva bene anche Sarri, quando si avvicinano le partite grandi, servono grandi giocatori. Performance e testa li ha pronti, lo avevo già avvertito che era la sua partita e che sicuramente andava in segno. Sono tante cose che si fanno diversamente rispetto al passato che bisogna riconoscere questa cosa ai ragazzi. Bisogna avere una lettura di reparto e ciò non è scontato. Sono onorato di avere tutta la squadra che fa il loro meglio per adattarsi e mostrare ciò che vuole il mister”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: