SOCIAL| La festa dei giocatori della Lazio dopo la vittoria sulla Roma – FOTO

Al termine della grande vittoria nel derby di oggi i giocatori della Lazio hanno espresso la loro felicità tramite i propri profili social. Inizia Milinkovic, dicendo che “Oggi K.O. non ci andiamo noi!“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Segue Muriqi, ricordando a tutti che a vincere è stata la “Prima squadra della capitale”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vedat Muriqi (@vedatmuriqi)

Anche il neo acquisto Toma Basic si unisce alla festa: “Vittoria.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

Lucas Leiva si scatena su twitter: faccine commosse e tre pere per il brasiliano

😭😭😭😭🍐🍐🍐 — Lucas Leiva (@LucasLeiva87) September 26, 2021

Luis Alberto ha subito un pensiero per i tifosi: “Squadra unita, gruppo fantastico per una vittoria che ha un sapore speciale che dedichiamo ai nostri tifosi! Il derby è per voi!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luis Alberto (@10_luisalberto)

