Lazio-Roma, Mourinho va via dalla sala stampa in modo polemico e senza rispondere ai cronisti

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

A fine partita abbiamo visto un Mourinho nervoso che ha provato a fare gruppo in un momento di difficoltà della Roma, per poi rilasciare delle dichiarazioni importanti, vedendo la partita come in controllo pieno della Roma e, soprattutto, decisa dall’arbitro a favore della Lazio. Ma non è finita qui: l’allenatore, infatti, si è reso protagonista di un teatrino in sala stampa, dove si è presentato per la consueta conferenza post partita, salvo poi andare via con fare polemico senza rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: