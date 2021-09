Delio Rossi: “Contento per la Lazio, si stava già mettendo in discussione il lavoro di Sarri. Ha approcciato meglio della Roma”

All’indomani del derby vinto dalla Lazio contro la Roma l’ex allenatore biancoceleste Delio Rossi è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole:

“La Lazio ha approcciato meglio della Roma, l’ha indirizzata con la prima rete che le ha permesso di fare la gara che voleva fare. Negli spazi, poi, ha i giocatori che potevano far male e l’hanno fatto. É stata più squadra della Roma ed ha vinto meritatamente. Non penso Sarri si sia snaturato. Anzi credo che nella fase di non possesso c’era molto di Sarri, forse meno nell’altra fase ma ha inciso molto il fatto che sia passata in vantaggio. Ho visto alcuni singoli più liberi, una difesa che non ha concesso molto, se non in situazioni da fermo. Sono contento per la Lazio perché si stava già mettendo in discussione un lavoro appena iniziato e molto diverso dal recente passato. Felipe e Pedro invertiti? Ci sono giocatori che possono giocare su entrambe le fasce, ma se li sposti fanno molto meglio. Più Felipe che Pedro si trova meglio a giocare sulla destra. Ha bisogno dell’ampiezza, si trova bene quando ha la linea”

