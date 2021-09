Lazio-Roma, gestaccio verso i tifosi biancocelesti: Zaniolo ora a rischio squalifica

Nel pomeriggio di ieri, la Lazio si è portata a casa il derby meritatamente, superando per 3-2 la Roma. Al termine del match è stata grande festa, prima con mister Sarri, che è andato subito, con l’aquila Olympia sotto la Nord, e poi con i calciatori biancocelesti, arrivati sotto la curva per festeggiare con i tifosi. Alla fine della partita però, Nicolò Zaniolo, centrocampista giallorosso, si è lasciato andare compiendo un brutto gesto nei confronti di alcuni tifosi della Lazio. Come riporta il sito stopandgoal.com, una reazione non da campione e che potrebbe costare a Zaniolo una squalifica importante. Tutto dipenderà da cosa hanno visto i collaboratori della Procura Federale sull’episodio in questione. Infatti, se dovessero arrivare segnalazioni riguardo il gestaccio di Zaniolo ai tifosi della Lazio per l’attaccante della Roma ci sarebbe anche il rischio squalifica. Il giovane calciatore giallorosso rischia da una multa anche ad una possibile squalifica per quanto ha fatto post derby tornando negli spogliatoi. La Roma spera di non dover affrontare una squalifica con lui, soprattutto in questo periodo dove il club è in difficoltà e presto inizieranno una serie importanti di partite.

