Pedro, lo “scarto” della Roma ed il classico dei gol dell’ex

Quando questa estate iniziò a circolare il suo nome come possibile acquisto a parametro zero, in pochi storsero il naso. Pedro era colui che aveva segnato all’ultimo derby contro la Lazio, ma il suo addio alla Roma è stato tutto fuorché rose e fiori e lo stesso spagnolo non ha tardato a ricordarlo, nella sua conferenza di presentazione. La sua storia calcistica è nota a tutti, così come la sua bacheca dei trofei e la sua professionalità.

La dedizione con la quale si è affacciato alla Lazio è stata impressionante: si è fatto subito vedere all’esordio con l’Empoli, poi con lo Spezia ha servito Immobile per il gol del 1-1 ed ha subìto il rigore del 3-1 biancoceleste. Anche quando i biancocelesti hanno giocato male in campionato ed in Europa League, il suo impegno è stato sempre superiore ai compagni di squadra, fino ad arrivare al derby giocato ieri contro la Roma.

Non appena è diventato ufficiale il suo acquisto, il “sogno” di ogni tifoso era quello di vederlo segnare contro la sua ex squadra. Sembrava destino, dopo essere stato “abbandonato” dai giallorossi ed aver ricevuto, soprattutto sui social e da parte dei suoi ex tifosi, messaggi di denigrazione: non solo per essere passato alla Lazio, ma anche di derisione perché considerato “bollito” e, appunto, uno “scarto” della Roma.

Chissà cosa avrà pensato invece ieri Pedro, quando ha visto la coreografia della Curva Nord nel pre-partita, stavolta da giocatore della Lazio e non da avversario. Chissà cosa ha provato in quel frangente quando ha visto la palla di Ciro Immobile rotolare al limite dell’area di rigore verso di lui, per poi calciare in modo fulmineo alla sinistra di Rui Patricio. Il classico dei gol dell’ex, forse quello più destinato ad accadere rispetto a tutti gli altri.

La sua gioia l’abbiamo vista tutti quanti, sia chi era allo Stadio Olimpico sia chi ha visto la partita da casa in tv: la sua esultanza senza freni e poi i festeggiamenti post-partita, hanno reso felici tutti i tifosi biancocelesti.

