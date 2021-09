SOCIAL | Anna Falchi dopo il video a Zaniolo: “Non volevo danneggiare nessuno, la mia nipotina l’ha colto nell’attimo” – FOTO

Nicolò Zaniolo si è reso protagonista ieri sera, per il brutto gesto rivolto ai tifosi laziali una volta uscito dal campo dopo il derby. A riprenderlo, è stata Anna Falchi, che ha pubblicato il video sulle proprie storie di Instagram mentre festeggiava la vittoria della sua Lazio. Tale episodio, ha scatenato moltissime polemiche tra tifosi laziali, che non hanno di certo gradito il gesto del centrocampista, ma anche tra tifosi giallorossi. Pronta la risposta della showgirl biancoceleste, che si è così espressa sui social: “Ciao a tutti! Il video post derby di ieri all’olimpico, che sta scatenando polemiche, non voleva danneggiare nessuno. Il mio intento era solamente goliardico. La mia nipotina, romanista, voleva immortalare il suo idolo Nicolò Zaniolo e per caso ha colto l’attimo. Facciamoci una risata e forza Lazio!”.

