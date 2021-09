SOCIAL| “Mi sono innamorata seduta stante…”. La Lazio pubblica il video della giocata con cui Pedro si libera di Zaniolo – VIDEO

Tra le varie immagini che resteranno impresse nella testa dei tifosi della Lazio della grande vittoria nel derby di ieri ci sarà sicuramente anche la giocata con cui Pedro si è liberato in modo elegante del pressing nello stretto di Zaniolo. Non a caso la società, tramite i propri profili social, ha pubblicato il video della giocata accompagnata da una descrizione molto particolare: “mi sono innamorata seduta stante di pedro, pedro, pedro di santa fè mi ha sconvolto le vacanze, m’ha stregata non faccio che pensare a pedro pè”. Si tratta, infatti, del testo della canzone “Pedro” di Raffaella Carrà, quella che in molto ieri hanno cantato dopo la vittoria contro la Roma.

