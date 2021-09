Superlega, la Uefa cancella i provvedimenti contro Juventus, Real Madrid e Barcellona: il comunicato

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Uefa ha diramato un comunicato ufficiale, in cui si apprende la cancellazione dei provvedimenti disciplinari riservati a Barcellona, Real Madrid e Juventus. Le tre squadre erano state accusate di potenziale violazione delle normative UEFA, a seguito della creazione della Superlega. Di seguito quanto si legge nella nota: “A seguito della sospensione dei procedimenti contro Barça, Juventus e Real Madrid, nella vicenda relativa alla violazione del quadro normativo UEFA con la Super League, l’Organo di Appello UEFA ha dichiarato oggi il procedimento NULL & void, come se il procedimento non fosse mai stato aperto”.

Questo il comunicato:

“Following stay of proceedings against Barça, Juventus and Real Madrid, in the matter related to violation of UEFA’s legal framework with Super League, UEFA Appeals Body declared today the proceedings NULL & void, as if the proceedings had never been opened”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: