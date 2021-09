FORMELLO | Lazio di nuovo a lavoro dopo il trionfo nel derby: obiettivo Europa League in un clima sereno

Quest’oggi la Lazio è tornata ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Sarri dopo la vittoria per 3-2 sulla Roma. Tutti presenti tranne Pepe Reina e Zaccagni, ancora alle prese con l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare. Dopo un discorso iniziale di Sarri alla squadra, il gruppo si è diviso in due: i titolari dell’ultima partita hanno fatto lavoro differenziato, mentre gli altri attivazione sul pallone. Poi partitella con le porticine per i titolari contro la Roma e azioni con cross e tiri in porta con per gli altri. Radu e Patric impiegati come terzini. Lazzari adattato anche sulla sinistra. Da segnalare a fine allenamento l’aria di festa che ancora si respira in casa Lazio, con Luiz Felipe che ha preso Felipe Anderson sulle spalle.

