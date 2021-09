WhoScored, la Lazio vince il derby ma nella squadra della settimana ci sono più giallorossi che biancocelesti | FOTO

Nell’ultima giornata di campionato, conclusa ieri con l’1-1 tra Venezia e Torino, la Lazio di Maurizio Sarri ha fatto suo il derby, superando per 3-2 la Roma di Mourinho. Una stracittadina che i biancocelesti hanno meritato di vincere, con le reti di Milinkovic, Pedro, il grande ex, e un super Felipe Anderson autore del 3-1 e dell’assist per il vantaggio firmato dal Sergente. Nonostante questo però, il noto portale WhoScored.com, nello stilare, come di consueto a fine giornata, la squadra della settimana per la 6° di Serie A, ha inserito tra gli undici titolari più giocatori della Roma, usciti sconfitti dal derby, che giocatori biancocelesti: sono infatti presenti tre giocatori giallorossi, ovvero Ibanez, Zaniolo e Veretout, mentre per la Lazio il solo Sergej Milinkovic-Savic. Di seguito la formazione completa, pubblicata sul profilo ufficiale Twitter di WhoScored.com.

🇮🇹 Serie A team of the week pic.twitter.com/AXhYqRTO93 — WhoScored.com (@WhoScored) September 28, 2021

