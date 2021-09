Bologna-Lazio, i precedenti con l’arbitro Massa

La designazione arbitrale per la 7ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Bologna-Lazio al signor Davide Massa della sezione di Imperia. L’arbitro ligure ha già diretto i biancocelesti in 20 occasioni: il bilancio di quest’ultime è estremamente equilibrato; 9 vittorie per la Prima Squadra della Capitale a fronte di 6 sconfitte e 5 pareggi. In particolare, Massa nel corso della scorsa stagione ha diretto i biancocelesti in occasione della seconda giornata di campionato, vinta dagli uomini di Inzaghi per 2-0 contro il Cagliari, nel successo interno con la Sampdoria ed in occasione delle due gare giocate contro la Juventus.

fonte sslazio.it

