CONFERENZA SARRI – “Abbiamo vinto il derby nonostante gli errori arbitrali. Chiedo in Europa le stesse motivazioni”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La vittoria nel derby ha riportato entusiasmo, cosa si aspetta dalla sfida col Lokomotiv?

“Giocare con alte motivazioni una partita riesce a tutti, riesce a pochi farlo per due mesi, mentre riesce solo ai vincenti farlo per dieci mesi. Il derby è stato un test che ci serve per continuare così”

Come stanno i giocatori dal punto di vista fisico?

“Lo valuteremo oggi perchè ieri hanno fatto lavori diversi, più tardi ci sarà l’allenamento e capiremo. L’assurdo del calcio italiano è la Lega che ci ha messo una partita a 61 ore da una gara di Europa League, noi non possiamo fare altro che adeguarci”

Può dirci la sua sugli episodi arbitrali?

“Le mie valutazioni sono che Leiva ha subito fallo, si sta protestando su un rigore nato da una posizione di fuorigioco e non si discute di un rigore che hanno visto solo arbitro e var. Io ho rivisto l’episodio e mi sembra che sia Zaniolo a colpire Akpa. Ma non mi interessa parlare della partita con la Roma che ormai abbiamo vinto, pensiamo a domani. Noi non possiamo pensare solo ai derby, capisco i tifosi ma passiamo oltre”

Come valuta il lavoro di Muriqi?

“Ci sta dando una mano e si è visto nelle ultime due partite quando è sempre entrato con grande determinazione. Sta facendo ciò che gli chiediamo, poi ha in canna qualcosa in più e lo valuteremo. Al momento sta interpretando bene sia i cinque minuti che i trenta che gli vengono concessi”

Il derby può essere la svolta?

“Non lo so, non si può prendere per buona una sola partita. Io chiedo concentrazione per domani perchè abbiamo un girone difficile e abbiamo già commesso un errore con il Galatasaray”

Come si batte la Lokomotiv?

“La ricordo come avversaria avendola affrontata con la Juventus quando ci fece soffrire in entrambe le gare abbassandosi senza lasciarci esprimese il nostro gioco. L’andata la decise Dybala mentre il ritorno Douglas Costa nel recupero. Nikolic invece l’ho incontrato in Europa League con il Chelsea e ricordo che fu l’unica partita allo Stamford che vincemmo solo 1-0”

Convinto di aver scelto bene con la Lazio?

“Qui sto benissimo, mi dà gusto e mi diverto perchè i ragazzi hanno grande livello di applicazione. Con la società ho un ottimo rapporto”

Come intende il turn over?

“E’ fuori dalla scienza pensare di fare un lavoro oggi che ti porti dei benefici fra sei mesi, è una cazzata. Il lavoro atletico ha cicli di ventuno giorni e se lo interrompi decade per cui non si possono fare previsioni così lunghe”

Basic e Radu possono trovare spazio?

“Ora non lo so, è presto per dirlo perchè l’allenamento di ieri non è indicativo. Devo capire ancora chi necessita di un turno di riposo”

Quanto manca a Luis Alberto per essere al top?

“A me che non sia tranquillo dopo la sostituzione non importa nulla anzi fa piacere, mi preoccupo chi la vive in maniera passiva. Se hai una incazzatura per me è un segnale positivo. Non mi piace parlare di percentuali, penso che abbia ancora tanti margini di miglioramento e questo è ciò che ci permette di pretendere sempre di più”

Cosa pensa di Barinov?

“E’ un centrocampista completo perchè unisce costruzione e interdizione, ho visto che ha giocato anche da difensore centrale nell’ultima di campionato per cui è multiuso. Mi è sembrato sempre un calciatore di alto livello”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: