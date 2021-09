CdS | Sarri attacca la Lega e risponde a Mourinho

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Arriva la Lokomotiv, scintille su calendario e post-derby.

Come riportato dal Corriere dello Sport, nella conferenza stampa di ieri Sarri si è lamentato per l’anticipo di domenica a Bologna, a sole 63 ore e mezza dalla partita di oggi in Europa League; la Lazio avrebbe provato a chiedere di posticipare l’orario, l’istanza sarebbe stata respinta anche perchè Sky, che ha in programmazione il match, aveva optato per questo incontro. La risposta della Lega è stata celere, ribadendo che il regolamento delle competizioni internazionali richiede almeno 48 ore di intervallo tra due partite. Sul derby ha risposto prontamente alle dichiarazioni di Mourinho, spiegando le azioni di gioco contestate e, soprattutto, ribadendo che non gli interessi più parlare della stracittadina: per le romane la stagione non si risolve nei due derby.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: