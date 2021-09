CONFERENZA SARRI – “Soddisfatto della prestazione e della squadra. Basic è sorprendente, ha ampi margini di miglioramento”

Al termine della vittoria contro la Lokomotiv Mosca per 2-0, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Sono soddisfatto della prestazione, ma forse rammaricato per il risultato perché il campo ha fatto capire che potevamo segnare qualche gol in più. Devo mettere in condizione tutti i giocatori senza rinunciare alle loro caratteristiche. Sono soddisfatto della squadra, lo dissi anche una settimana fa. Siamo cresciuti molto nel movimento del pallone. Stiamo commettendo meno errori rispetto a prima. La sensazione che diamo a livello estetico è diversa. Come livello tattico anche prima stava giocando bene. Immobile? L’impressione è che sia un risentimento tendineo più che muscolare. Per avere la certezza di questo dobbiamo aspettare domattina. Basic? È a un punto stupefacente se pensi che arriva da un campionato completamente diverso dal nostro. Qui ha cambiato modo di allenarsi e di giocare. Fa fatica ancora con l’italiano, quindi è sorprendente. Mi sembra un ragazzo molto maturo e intelligente. Son contento della crescita di questo mese ma sono convinto che ci siano ancora ampi margini di miglioramento in lui”.

