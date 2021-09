Gubitosi (Ad Tim): “Lo streaming è diventato il nuovo standard, Dazn sta recuperando”

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di TIM, come riportato anche da Calcioefinanza.it è intervenuto in merito ai problemi di DAZN per quanto riguarda la trasmissione delle gare di Serie A in streaming. Queste le sue parole, a margine del Festival della Città:

“Come tutte le rivoluzioni tecnologiche ci sono dei momenti di assestamento, stiamo quindi vedendo che Dazn sta rapidamente recuperando. Penso che il processo che si è avviato sia irreversibile, non so quanto tempo ci vorrà, il calcio e gli altri sport si vedranno in streaming. Lo streaming è diventato il nuovo standard, come in tutti gli altri paesi avanzati del mondo. C’è sempre un momento di assestamento in tutti i cambiamenti tecnologici”.

