Lazio-Lokomotiv Mosca, problema per Immobile poco prima dell’intervallo

Al minuto 41′ della gara tra Lazio e Lokomotiv Mosca, Ciro Immobile è stato sostituito al minuto 41′ per un problema fisico. Pochi minuti dopo è stato inquadrato con il ghiaccio sull’interno coscia. Si dovrebbe essere fermato in tempo, e non dovrebbe trattarsi di nulla di grave: domani farà degli accertamenti per vedere se potrà essere a disposizione per la trasferta di Bologna, in programma domenica alle 12.30.

