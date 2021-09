Roma, anche dopo lo Zorya Mourinho torna sul derby: “Abbiamo dominato e perso contro una squadra che sembrava piccola”

Anche dopo la gara vinta in Conference League contro lo Zorya, Mourinho è tornato a parlare del derby della scorsa domenica vinto dalla Lazio per 3-2. Ecco le sue parole: “Abbiamo vinto ed è la cosa più importante, da pochi giorni abbiamo dominato contro una squadra che sembrava piccola e abbiamo perso. Il calcio è così, il risultato è il più importante. C’è stato equilibrio nel primo tempo, poi sono entrati molto bene Zaniolo e Abraham e hanno creato maggiori pericoli, dopo il secondo gol è finita la partita. Sei punti in due partite sono importante, siamo quasi là per la qualificazione“.

