Dazn, arrivano i primi indennizzi ai clienti dopo i vari disservizi: ecco quali

A seguito dei vari disservizi riscontrati da molteplici clienti della piattaforma, DAZN ha deciso di indennizzare chi ha riscontrato problemi nella visione di alcune partite di Serie A. In particolare, molti tifosi biancocelesti hanno avuto difficoltà ad accedere all’App di Dazn il 23 settembre, mentre andava in onda Torino-Lazio. per operare a tali problematiche, la piattaforma offre dunque un codice regalo del valore di 1 mese di visione DAZN, attivabile entro e non oltre il 30/09/2022. Tale codice, è stato inviato o verrà recapitato per email a tutti i clienti.

